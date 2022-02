À la découverte du verger-école d’Offendorf Offendorf, 11 juillet 2022, Offendorf.

À la découverte du verger-école d’Offendorf Offendorf

2022-07-11 – 2022-07-11

Offendorf Bas-Rhin

Ce verger école, crée en 2000 et d’une surface de 65 ares, est situé en lisière de la forêt rhénane. Destiné à la sensibilisation et la formation aux techniques arboricoles de tout public, ce verger est composé en grande partie d’arbres fruitiers de variétés locales les plus anciennes telles que, par exemple, la Rambour du Rhin ou la très connue Christkindler (pomme de Noël).

Les traitements intégralement biologiques et naturels, ainsi que la présence de ruchers, permettent d’avoir un équilibre idéal en matière de production fruitière. Le miel de qualité issu de cette approche naturelle est très apprécié.

Il a aussi la particularité d’être composé de jardins destinés aux membres, qui le désirent, de cultiver leur potager.

Tout public. Accessible aux poussettes et au PMR.

Dégustation de jus de pomme Sautter et de nectar local « le miel du verger-école d’Offendorf ».

Animation maintenue en cas de mauvais temps.

Offendorf

