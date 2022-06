À la découverte du tourisme industriel et du savoir faire, 8 août 2022, .

2022-08-08 10:00:00 – 2022-08-08 12:00:00

Visite de l’usine Smurfit Kappa : usine à papier. Elle est l’une des plus importantes unités papetières européennes de production de papier kraft, destinée à la fabrication d’emballage en carton ondulé. La papeterie compte 450 salariés, elle fabrique 500 000 tonnes de kraft par an à partir de bois (pin des Landes ) et de papiers et cartons recyclés. Ce site industriel vous accueillera pour vous faire découvrir ses procédés de fabrication de son état initial : bois, à son état de production : papier.

