À la découverte du théâtre contemporain africain

À la découverte du théâtre contemporain africain Bibliothèque Claude Lévi-Strauss, 7 juin 2023, Paris. Le mercredi 07 juin 2023

de 19h30 à 21h30

.Public adultes. gratuit Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr Partez à la découverte du théâtre contemporain africain avec la Maison Antoine Vitez. Une lecture-rencontre à la bibliothèque Claude Lévi-Strauss qui fait voyager au cœur de l’Afrique. Mercredi 7 juin à 19h30, sur inscription. Petite fenêtre sur des dramaturgies contemporaines du continent africain, donnant à entendre des extraits de pièces ougandaise, kenyane et soudanaise… en traduction. La Maison Antoine Vitez est une association qui réunit des linguistes et des praticiens du théâtre désireux de travailler ensemble à la promotion de la traduction théâtrale et à la découverte du répertoire mondial et des dramaturgies contemporaines. Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris Contact : 01 40 35 96 46 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

