du samedi 11 septembre au dimanche 26 septembre

L’association “Les Amis de la Lainière et du textile” et l’Office de Tourisme vous invitent à visiter la nouvelle version de l’exposition textile ! Deux semaines pour découvrir l’histoire du textile L’exposition « À la découverte du Textile » a pour vocation de présenter le passé industriel de Wattrelos et les différentes étapes de fabrication du textile. Une première partie sera consacrée à l’histoire du textile à Wattrelos, en commençant par les tisserands à domicile aux grandes entreprises textiles, telles que la Lainière de Roubaix, les entreprises Leclercq-Dupire… Les entreprises textiles à travers leur publicité Nouvelle édition, nouvelle thématique, pour sa 10ème année, l’exposition abordera la publicité au sein des diverses entreprises textiles, anciennes affiches et objets publicitaires viendront compléter l’exposition habituelle.

Maison du Projet Lainière 151 rue d'Oran à Wattrelos

