Arcachon Temple protestant Arcachon, Gironde À la découverte du temple protestant d’Arcachon Temple protestant Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

À la découverte du temple protestant d’Arcachon Temple protestant, 18 septembre 2021, Arcachon. À la découverte du temple protestant d’Arcachon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple protestant Gratuit. Entrée libre.

Profitez d’une visite commentée soulignant les aspects historiques et patrimoniaux de cette ancienne chapelle anglicane devenue temple protestant. La visite sera accompagnée d’animations musicales. Temple protestant 2 allée Anglicane, 33120 Arcachon Arcachon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Temple protestant Adresse 2 allée Anglicane, 33120 Arcachon Ville Arcachon lieuville Temple protestant Arcachon