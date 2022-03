À la découverte du Tech, notre fleuve Maison de l’Eau et de la Méditerranée Le Boulou Catégories d’évènement: Le Boulou

Maison de l’Eau et de la Méditerranée, le jeudi 5 mai à 14:00

Dans le cadre du Joli mois de l’Europe, la Maison de l’Eau et de la Méditerranée (MEM) vous propose une balade sur les berges du Tech classées Natura 2000, pour partir à la découverte de la flore et de la faune.

Sur inscriptions, 7 euros par personne et 5 euros pour les moins de 12 ans

La Maison de l’Eau et de la Méditerranée (MEM) du Boulou vous propose une balade sur les berges du Tech Maison de l’Eau et de la Méditerranée 4 rue Arago 66160 Le Boulou Pyrénées-Orientales

