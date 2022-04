A la découverte du Tataki Zomé Navarrenx Navarrenx Catégories d’évènement: Navarrenx

Pyrénées-Atlantiques

A la découverte du Tataki Zomé Navarrenx, 23 juillet 2022, Navarrenx. A la découverte du Tataki Zomé Navarrenx

2022-07-23 15:00:00 – 2022-07-23 18:00:00

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques Navarrenx 4 EUR Le Tataki Zomé est un art ancestral Japonais d’impression de plantes. Une entrée en matière naturelle de la teinture végétale qui permet la connaissance des plantes à la manière d’un herbier et une grande liberté de création. Initiation ludique après avoir récolté les plantes à imprimer. Le Tataki Zomé est un art ancestral Japonais d’impression de plantes. Une entrée en matière naturelle de la teinture végétale qui permet la connaissance des plantes à la manière d’un herbier et une grande liberté de création. Initiation ludique après avoir récolté les plantes à imprimer. Le Tataki Zomé est un art ancestral Japonais d’impression de plantes. Une entrée en matière naturelle de la teinture végétale qui permet la connaissance des plantes à la manière d’un herbier et une grande liberté de création. Initiation ludique après avoir récolté les plantes à imprimer. Internet

Navarrenx

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Navarrenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Navarrenx Adresse Ville Navarrenx lieuville Navarrenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Navarrenx Navarrenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/navarrenx/

A la découverte du Tataki Zomé Navarrenx 2022-07-23 was last modified: by A la découverte du Tataki Zomé Navarrenx Navarrenx 23 juillet 2022 Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques