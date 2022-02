A la découverte du sylvopastoralisme / Balade en forêt Calès Calès

Calès Lot Calès De l’herbe, des feuillages, des fruits… les forêts et parcours du territoire offrent une ressource fourragère diversifiée pour compléter l’alimentation des troupeaux. C’est pourquoi certains agriculteurs ont souhaité s’associer à la démarche engagée par le Département et le Parc pour améliorer la valorisation de ces espaces.

Accompagnés du président de l’Association Foncière Pastorale de Calès, nous irons à la découverte de cet outil qui concilie préservation de la biodiversité et valorisation agricole des ressources naturelles. Tout au long du parcours,

nous apprendrons à reconnaitre ce qui peut être mangé par les animaux et comment les agriculteurs se sont organisés

pour utiliser ces espaces collectivement tout en préservant la biodiversité locale. N’oubliez pas de bonnes chaussures de

marches, un chapeau et une bouteille d’eau ! Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50 ©Alexia Bastet

