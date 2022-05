A la découverte du site naturel des Bouillouses Site Naturel des Bouillouses Les Angles Catégories d’évènement: Les Angles

Pyrénées-Orientales

A la découverte du site naturel des Bouillouses Site Naturel des Bouillouses, 6 juin 2022, Les Angles. A la découverte du site naturel des Bouillouses

du lundi 6 juin au dimanche 31 juillet à Site Naturel des Bouillouses

Le site classé du Lac des Bouillouses, au pied du massif du Carlit, offre des paysages de haute montagne exceptionnels. Il constitue l’un des plus grands lacs des Pyrénées françaises. L’eau est ici omniprésente : tourbières, étangs et rivières parcourent le site, abritant une flore et une faune particulièrement riches.Les abords du lac ont été aménagés pour découvrir cette nature d’exception tout en préservant les espèces présentes. Ainsi, 60 km de sentiers balisés et entretenus permettent de parcourir ces différents paysages. Activités possibles: Randonnée, kayak, pêche, escalade

Le Département met en place dès le mois de juin des navettes au départ du Pla de Barrès. Elles fonctionnent en service continu du début juillet au début septembre. Adultes : 5€ Enfants- de 5 ans : gratuit Enfants de 5 à 12 ans : 2€

Le site classé du Lac des Bouillouses, au pied du massif du Carlit, offre des paysages de haute montagne exceptionnels. Il constitue l’un des plus grands lacs des Pyrénées françaises. Site Naturel des Bouillouses Point information du barrage Les Angles Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-06T07:00:00 2022-06-06T19:00:00;2022-06-07T07:00:00 2022-06-07T19:00:00;2022-06-08T07:00:00 2022-06-08T19:00:00;2022-06-09T07:00:00 2022-06-09T19:00:00;2022-06-10T07:00:00 2022-06-10T19:00:00;2022-06-11T07:00:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-12T07:00:00 2022-06-12T19:00:00;2022-06-13T07:00:00 2022-06-13T19:00:00;2022-06-14T07:00:00 2022-06-14T19:00:00;2022-06-15T07:00:00 2022-06-15T19:00:00;2022-06-16T07:00:00 2022-06-16T19:00:00;2022-06-17T07:00:00 2022-06-17T19:00:00;2022-06-18T07:00:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-19T07:00:00 2022-06-19T19:00:00;2022-06-20T07:00:00 2022-06-20T19:00:00;2022-06-21T07:00:00 2022-06-21T19:00:00;2022-06-22T07:00:00 2022-06-22T19:00:00;2022-06-23T07:00:00 2022-06-23T19:00:00;2022-06-24T07:00:00 2022-06-24T19:00:00;2022-06-25T07:00:00 2022-06-25T19:00:00;2022-06-26T07:00:00 2022-06-26T19:00:00;2022-06-27T07:00:00 2022-06-27T19:00:00;2022-06-28T07:00:00 2022-06-28T19:00:00;2022-06-29T07:00:00 2022-06-29T19:00:00;2022-06-30T07:00:00 2022-06-30T19:00:00;2022-07-01T07:00:00 2022-07-01T19:00:00;2022-07-02T07:00:00 2022-07-02T19:00:00;2022-07-03T07:00:00 2022-07-03T19:00:00;2022-07-04T07:00:00 2022-07-04T19:00:00;2022-07-05T07:00:00 2022-07-05T19:00:00;2022-07-06T07:00:00 2022-07-06T19:00:00;2022-07-07T07:00:00 2022-07-07T19:00:00;2022-07-08T07:00:00 2022-07-08T19:00:00;2022-07-09T07:00:00 2022-07-09T19:00:00;2022-07-10T07:00:00 2022-07-10T19:00:00;2022-07-11T07:00:00 2022-07-11T19:00:00;2022-07-12T07:00:00 2022-07-12T19:00:00;2022-07-13T07:00:00 2022-07-13T19:00:00;2022-07-14T07:00:00 2022-07-14T19:00:00;2022-07-15T07:00:00 2022-07-15T19:00:00;2022-07-16T07:00:00 2022-07-16T19:00:00;2022-07-17T07:00:00 2022-07-17T19:00:00;2022-07-18T07:00:00 2022-07-18T19:00:00;2022-07-19T07:00:00 2022-07-19T19:00:00;2022-07-20T07:00:00 2022-07-20T19:00:00;2022-07-21T07:00:00 2022-07-21T19:00:00;2022-07-22T07:00:00 2022-07-22T19:00:00;2022-07-23T07:00:00 2022-07-23T19:00:00;2022-07-24T07:00:00 2022-07-24T19:00:00;2022-07-25T07:00:00 2022-07-25T19:00:00;2022-07-26T07:00:00 2022-07-26T19:00:00;2022-07-27T07:00:00 2022-07-27T19:00:00;2022-07-28T07:00:00 2022-07-28T19:00:00;2022-07-29T07:00:00 2022-07-29T19:00:00;2022-07-30T07:00:00 2022-07-30T19:00:00;2022-07-31T07:00:00 2022-07-31T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Angles, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Site Naturel des Bouillouses Adresse Point information du barrage Ville Les Angles lieuville Site Naturel des Bouillouses Les Angles Departement Pyrénées-Orientales

Site Naturel des Bouillouses Les Angles Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-angles/

A la découverte du site naturel des Bouillouses Site Naturel des Bouillouses 2022-06-06 was last modified: by A la découverte du site naturel des Bouillouses Site Naturel des Bouillouses Site Naturel des Bouillouses 6 juin 2022 Les Angles Site Naturel des Bouillouses Les Angles

Les Angles Pyrénées-Orientales