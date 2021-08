Nérac Moulin des tours de Barbaste Lot-et-Garonne, Nérac À la découverte du site du moulin des Tours et son pont roman Moulin des tours de Barbaste Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin des tours de Barbaste Gratuit. Intérieur limité à 49 personnes. Visites libres samedi et dimanche de 9h30 – 12h30 et 14h-18h. Dernière entrée 30mn avant la fermeture soit 12h et 17h30.

Partez sur les traces d’Henri IV et découvrez ce site exceptionnel, classé Monument Historique en 1889 et rassemblant un moulin fortifié et un pont roman à dix arches ! Moulin des tours de Barbaste Rue du Moulin des Tours, 47600 Nerac Nérac Lot-et-Garonne

