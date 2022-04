À la découverte du site du Gouffre Plougrescant, 21 avril 2022, Plougrescant.

À la découverte du site du Gouffre Plougrescant

Plougrescant Côtes d’Armor

Le site du Gouffre nous dévoile son histoire. Découvrons les paysages, la faune et la flore qui composent cet espace naturel protégé regorgeant de milieux, et appuyons-nous sur la géologie pour comprendre sa formation et son évolution.

maisondulittoral@lannion-tregor.com +33 2 96 92 58 35

Plougrescant

