À la découverte du site du Gouffre Plougrescant

Plougrescant

À la découverte du site du Gouffre Plougrescant, 29 avril 2022, Plougrescant.

2022-04-29 – 2022-04-29

Cette balade sur le magnifique site naturel du Gouffre vous apportera un autre regard : sa formation géologique, la construction de ses paysages, la diversité et la richesse de ses milieux naturels, la gestion actuelle de cet espace protégé. maisondulittoral@lannion-tregor.com +33 2 96 92 58 35

