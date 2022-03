A la découverte du Siège de la Commune de Paris Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

A la découverte du Siège de la Commune de Paris Saint-Denis, 20 mars 2022, Saint-Denis. A la découverte du Siège de la Commune de Paris Musée d'art et d'histoire Paul Éluard 22bis rue Gabriel Péri Saint-Denis

2022-03-20 14:30:00

Les collections du musée sur le Siège et la Commune de Paris, sont parmi les plus riches au monde. +33 1 83 72 24 57 Musée d'art et d'histoire Paul Éluard 22bis rue Gabriel Péri Saint-Denis

Lieu Saint-Denis Adresse Musée d'art et d'histoire Paul Éluard 22bis rue Gabriel Péri Ville Saint-Denis

Saint-Denis Seine-Saint-Denis