A la découverte du service de table en France, une histoire insoupçonnée Bibliothèque Forney Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Le samedi 21 octobre 2023

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit

Une rencontre de la bibliothèque Forney dans le cadre du cycle des Surprenants samedis

Découvrez avec Sung Moon Cho la diversité et la richesse

étonnante de la céramique et de la verrerie de table produites en France au XXe siècle, à travers les catalogues commerciaux de magasins ou de manufactures conservés à

la bibliothèque Forney. Il en ressort une histoire insoupçonnée de la vaisselle qui

reflète l’évolution du goût et des mœurs.

Sung Moon Cho est historienne de l’art, spécialisées dans les services de table. Pour sa thèse de doctorat sur le service de table

en France au XXe siècle soutenue à la Sorbonne Université, elle a largement exploité le fonds iconographique de la bibliothèque Forney. Sa publication Jean Luce et le service de table en France

entre 1910 et 1960 paraîtra chez Norma éditions début 2024.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

Ville de Paris/ Bibliothèque Forney catalogue commercial Georges Rouard 1932