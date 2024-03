À la découverte du sentier de l’anguille Saint-Sulpice-de-Grimbouville, dimanche 10 mars 2024.

À la découverte du sentier de l’anguille Saint-Sulpice-de-Grimbouville Eure

Classés d’intérêt national, les marais de Saint-Sulpice-de-Grimbouville, l’une des rares tourbières de France, abritent une faune et une flore d’exception. Dans ce paysage aux panoramas spectaculaires, le Sentier de l’Anguille et ses haltes pédagogiques permettent la découverte ludique et sensorielle d’un site qui figure parmi les tout premiers Espaces Naturels Sensibles de l’Eure.

Le sentier de l’Anguille est situé sur une zone humide et inondable. Certaines portions du sentier peuvent donc être en eau au moment de notre passage. Il est donc particulièrement recommandé d’être bien chaussé pour le parcourir ! De bonnes chaussures assez hautes, voire des bottes, sont les bienvenues !

Rendez-vous au parking de la Mairie à partir de 14 H 00.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10

Mairie

Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27210 Eure Normandie collectifcotedegracepropre@gmail.com

