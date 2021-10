Nantes Parc des Dervallières Loire-Atlantique, Nantes À la découverte du Sénégal et ses percussions Parc des Dervallières Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

À la découverte du Sénégal et ses percussions Parc des Dervallières, 13 novembre 2021, Nantes. 2021-11-13

Horaire : 10:00 23:00

Gratuit : non Renseignements : 06 41 99 87 73 – fiiakfeethiakaw@gmail.com Stage découverte.Par l’association Fii ak Féé.Les percussions font partie intégrante de la culture sénégalaise. Ils sont des objets musée à part entière dans les familles griottes mais aussi dans différentes sphères de la société. L’association propose de découvrir les instruments sénégalais au-delà de leur aspect musical. Programme samedi 13 novembre 2021 : de 10h à 23h : Initiations et stages de percussions et danses de 12h à 13h : Repas de la Teranga sénégalaise Parc des Dervallières adresse1} Dervallières – Zola Nantes 44100 Dervallières – Zola

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Parc des Dervallières Adresse rue Auguste Renoir Ville Nantes lieuville Parc des Dervallières Nantes