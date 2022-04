A la découverte du Sanctuaire Pelagos Saint-Jean-Cap-Ferrat Saint-Jean-Cap-Ferrat Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Saint-Jean-Cap-Ferrat

A la découverte du Sanctuaire Pelagos Saint-Jean-Cap-Ferrat, 29 avril 2022, Saint-Jean-Cap-Ferrat. A la découverte du Sanctuaire Pelagos Quai Lindberg L'embarquement à bord du voilier "Santo Sospir" de l'association SOS Grand Bleu se fera au bout de la Grande Jetée sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

2022-04-29 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-29 17:00:00 17:00:00

COMPLET



Sortie en mer au large de sensibilisation à la protection des cétacés (dauphins et baleines) du Sanctuaire Pelagos. gb@sosgrandbleu.asso.fr +33 4 93 76 17 61 https://www.sosgrandbleu.asso.fr/ Quai Lindberg L’embarquement à bord du voilier “Santo Sospir” de l’association SOS Grand Bleu se fera au bout de la Grande Jetée sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Saint-Jean-Cap-Ferrat

Détails Catégories d'évènement: Alpes-Maritimes, Saint-Jean-Cap-Ferrat

Saint-Jean-Cap-Ferrat Alpes-Maritimes