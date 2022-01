À la découverte du refuge de Fougeré lieu communiqué quelques jours avant la sortie Baugé Catégories d’évènement: Baugé

Maine-et-Loire

le samedi 7 mai à 10:00

_En partenariat avec la ville de Baugé_ Venez découvrir la biodiversité de proximité au sein d’un site classé refuge LPO. Nous prendrons le temps de découvrir les oiseaux mais pas que ! Nous aborderons aussi les modes de gestion visant à favoriser la biodiversité dans vos jardins.

Réservation obligatoire auprès de Katia Georget, animatrice à la LPO Anjou

Une animation proposée par la LPO Anjou – Pays de la Loire Grandeur Nature lieu communiqué quelques jours avant la sortie Baugé, Baugé-en-Anjou Baugé Maine-et-Loire

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T12:00:00

