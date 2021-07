Castres Archéopole CERAC Castres, Tarn À la découverte du quotidien de nos ancêtres Archéopole CERAC Castres Catégories d’évènement: Castres

A l’aube des années 70, des passionnés s’investissent dans la sauvegarde du patrimoine par le sauvetage de vestiges menacés lors de travaux d’aménagement, s’inscrivant dans un mouvement d’ampleur nationale. Le CERAC occupe une place très importante dans l’archéologie de sauvetage, comme on la désignait à l’époque. Avec les années 2000 et la loi sur l’archéologie préventive, la discipline se professionnalise fortement et la place des associations dans la réalisation des fouilles se restreint. Cependant le CERAC maintient sa position par la poursuite des prospections pédestres, la veille archéologique sur la commune, l’étude et la valorisation du patrimoine. L’exposition propose de mettre en avant le rôle majeur de l’association dans la compréhension du patrimoine castrais depuis sa création. A travers un parcours qui mêle des thématiques du quotidien de nos ancêtres et la présentation des sites emblématiques, le CERAC vous invite à découvrir le passé du Castrais. Visite libre de l’exposition « 500 000 ans d’histoire, 50 ans de recherche ». Archéopole CERAC Domaine de Gourjade, 81100 Castres Castres Tarn

