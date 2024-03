A la découverte du Quercy Blanc Sortie nature Belfort-du-Quercy, samedi 25 mai 2024.

Venez découvrir les richesses naturelles de Belfort-du-Quercy, avec les milieux et espèces typiques du Quercy blanc. Cette animation est proposée dans le cadre du marché de printemps organisé par l’association Maisons et terroir l’association sera également présente lors de la balade, pour amener des éléments sur le patrimoine bâti et historique de la commune.

Prévoir de bonnes chaussures.

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Début : 2024-05-25 10:30:00

fin : 2024-05-25 12:30:00

Place de l’église

Belfort-du-Quercy 46230 Lot Occitanie

L'événement A la découverte du Quercy Blanc Sortie nature Belfort-du-Quercy a été mis à jour le 2024-03-15 par Pnr des Causses du Quercy