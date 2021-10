Croix Eglise St Pierre Croix, Nord A la découverte du quartier St Pierre à Croix Eglise St Pierre Croix Catégories d’évènement: Croix

Les quartiers du Bas Saint Pierre, du Créchet, de l’Allumette sont historiquement les quartiers les plus populaires de la ville. Les paysans-tisserands au Moyen-âge, puis les ouvriers y élurent spontanément domicile. A la fin du 19ème siècle, l’essor démographique de la ville engendre la nécessité de construire une nouvelle église. Le quartier du Créchet, alors en pleine croissance, accueille donc l’église Saint Pierre en 1890. C’est l’architecte Pierre Destombes, auteur de plusieurs églises de la région, qui va réaliser cette église de style néo-roman, une des plus monumentales de la région lilloise. A l’occasion de l’inauguration de squares dans le quartier par la Mairie de Croix, cette visite présentera les origines de celui-ci, tout en mettant l’accent sur certaines façades remarquables, à la lumière de l’histoire générale de Croix.

8€/6,50€/ gratuit – de 12 ans et ambassadeurs

