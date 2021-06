Nantes Maison de quartier la mano Loire-Atlantique, Nantes À la découverte du quartier du Chêne des Anglais – Balades estivales Maison de quartier la mano Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

À la découverte du quartier du Chêne des Anglais – Balades estivales Maison de quartier la mano, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Nantes. 2021-07-12

Horaire : 14:00

Gratuit : oui Jauge limitée à 25 personnes, réservation sur https://framadate.org/SGdPYrweBRk5pJkv Découverte de l’histoire et du patrimoine du quartier du Chêne des Anglais (cité de l’abbé Pierre, moulin des Rochettes, parc de l’Amande…). Par Lydie Boismain, greeteuse Départ devant la Mano, l’arrêt de tram Chêne des Anglais Maison de quartier la mano 3 rue Eugène Thomas Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de quartier la mano Ville Nantes lieuville Maison de quartier la mano Nantes