Eglise Sainte-Thérèse, le mercredi 4 août à 14:30

A la découverte du quartier du Breil par Marie-Claude Cheval, greeteuse. Découverte de l’histoire et du patrimoine du quartier du Breil (l’ évolution du quartier des anciens domaines aux ensembles d’après-guerre, les jardins partagés et familiaux, le lycée Carcouët, les églises Sainte-Thérèse et Saint-Luc, les lieux qui animent le quartier : café associatif, bibliothèque…). Rendez-vous devant l’église Sainte Thérèse, arrêt tram Sainte-Thérèse

Jauge limitée à 25 personnes

Eglise Sainte-Thérèse 57 rue Chanoine Larose 44100 Nantes

2021-08-04T14:30:00 2021-08-04T15:30:00

