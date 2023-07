A la découverte du quartier aux 3 aqueducs Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris A la découverte du quartier aux 3 aqueducs Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris, 16 septembre 2023, Paris. Le samedi 16 septembre 2023

de 13h45 à 15h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit Pour des raisons de

sécurité, les installations d’eau gérées par Eau de Paris ne sont pas accessibles

au public (réservoir de Montsouris, Pavillon de la Porte d’Arcueil, etc.)

sécurité, les installations d’eau gérées par Eau de Paris ne sont pas accessibles au public (réservoir de Montsouris, Pavillon de la Porte d’Arcueil, etc.) Chaussures de marche conseillées

Prévoir une gourde, et matériel de protection contre le soleil en

cas de beau temps (lunettes, casquette, crème solaire, etc.) Balade contée : Patrimoine de l’eau, d’hier à aujourd’hui, par Eau de Paris A l’occasion des Journées européennes du

Patrimoine, Eau de Paris vous propose une balade historique dans le singulier

quartier des « 3 aqueducs » ! Ce parcours d’environ 2 kilomètres à travers

les rues du quartier Montsouris vous offrira un voyage garanti à travers les

siècles. De la découverte de vestiges antiques à la

contemplation du patrimoine hydraulique actuel, vous comprendrez comment au fil

du temps le réseau d’eau potable parisien s’est construit. N’oubliez

pas votre gourde pour une dégustation d’eau (garantie) ! Rendez-vous Place Eugène-Claudius Petit – 75014 Paris (entre 13h45 et 14h00) Le point d’arrivée est le parc Montsouris Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris Contact :

cop. Internet Fontaine de la Chevasnerie Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Adresse 132 rue de la Glacière Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris

Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/