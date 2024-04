A la decouverte du Pré Maudit Gathemo, jeudi 8 août 2024.

A la decouverte du Pré Maudit Gathemo Manche

A l’abri des regards, ce lieu empreint de légendes offre un paysage étonnant de bruyères, de myrtilles, jonc coton… Venez découvrir ce site avec un guide qui vous aidera à observer ses fleurs rares, sa petite faune, mais aussi à comprendre sa gestion passée et actuelle.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 15:00:00

fin : 2024-08-08 17:00:00

Gathemo 50150 Manche Normandie accueil@cpiecotentin.com

