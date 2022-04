À la découverte du Prayala Yoga, 28 avril 2022, .

À la découverte du Prayala Yoga

2022-04-28 18:30:00 – 2022-04-28 19:45:00

Si toi aussi tu as envie de découvrir cette pratique ancestrale qu’est le yoga et qui fait de plus en plus d’adeptes, n’hésite plus et rejoins-nous pour une séance en toute bienveillance accessible à tous dans cette bulle de bien-être chez Oihana.

Le yoga est une pratique riche qui peut t’apporter beaucoup de bien-être dans différents domaines de ta vie.

Si tu souhaites explorer tous les aspects de ton propre corps physique, comprendre les fluctuations de ton esprit, arriver à dompter ce mental grâce à la pleine conscience, retrouver une harmonie entre ton corps et ton esprit pour finalement mieux connaitre toutes les subtilités de ton être, ce cours est fait pour toi.

Sur réservation au 06.99.97.37.60

+33 6 99 97 37 60

Oihana – Salon de Thé & de Bien-Etre

