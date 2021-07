Beaussais Musée du Poitou Protestant Beaussais, Deux-Sèvres À la découverte du Poitou protestant Musée du Poitou Protestant Beaussais Catégories d’évènement: Beaussais

### Accompagné de 4 vidéos, vous suivrez les récits de l’instituteur Jean Migault, un exilé né à Thorigné au XVIIe siècle. Son journal permet de mieux comprendre l’histoire des protestants du Poitou. L’église romane de Beaussais, devenue temple, abrite une scénographie dédiée à l’histoire des protestants du Poitou, de la venue de Calvin (1534) à la construction de la République. À proximité vous pourrez découvrir le sentier huguenot, en accès libre. [https://www.youtube.com/watch?v=1VqCP7wO0Gg&feature=emb\_logo](https://www.youtube.com/watch?v=1VqCP7wO0Gg&feature=emb%5C_logo)

2€. Réservation recommandée. Visite guidée uniquement du musée.

