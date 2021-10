Paris 08 (166499) Centre Culturel Canadien île de France, Paris 08 (166499) À la découverte du plastique et de ses multiples facettes ! Centre Culturel Canadien Paris 08 (166499) Catégories d’évènement: île de France

À la recherche d’une activité pour vos enfants le mercredi après-midi ? Inscrivez-les à nos ateliers créatifs et ludiques animés par Le Lab Mobile au Centre culturel canadien pour les sensibiliser à l’écologie ! Mène l’enquête au Centre culturel canadien, et découvre tous les secrets de ce matériau que l’on retrouve un peu partout dans notre quotidien : le plastique ! Viens recycler des bouteilles en plastique et donne-leur une seconde vie en fabriquant de nouveaux objets chouettes et astucieux, avec lesquels tu repartiras chez toi. Le matériel pour l’atelier est fourni, mais tu peux également demander à tes parents de t’aider à collecter à la maison ou dans ton immeuble, quelques bouteilles en plastique à recycler pendant nos ateliers au CCC ! Au programme : Mercredi 13.10 de 15h à 16h30 : Construis une super tirelire à partir d’une simple bouteille, des bouchons et des feuilles colorées !

: Construis une super tirelire à partir d’une simple bouteille, des bouchons et des feuilles colorées ! Mercredi 27.10 de 15h à 16h30 : Économiser de l’eau, c’est prendre soin de la planète ! Fabrique ton chrono de douche pour gaspiller moins d’eau au quotidien !

Économiser de l’eau, c’est prendre soin de la planète ! Fabrique ton chrono de douche pour gaspiller moins d’eau au quotidien ! Mercredi 3.11 de 15h à 16h30 : Envie de décorer ton bureau ? Viens découvrir comment réaliser des pots à crayons stylés à partir de bouteilles recyclées ! Ateliers créatifs pour un groupe de 12 enfants, de 6 à 12 ans. Sur réservation.

Animés par les équipes du Lab Mobile. Dans le cadre de l’installation #TurnOffThePlasticTap du créateur, photographe & activiste canadien Benjamin Von Wong, présentée du 7 octobre au 19 novembre 2021 au Centre culturel canadien. Animations -> Loisirs / Jeux Centre Culturel Canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris 08 (166499) 75008

