Gerris, notonectes, dytiques, larves de libellules, têtards… L’écosystème d’une mare est riche et diversifié lorsqu’il est en équilibre. La pêche à l’épuisette, l’observation et l’identification de la faune et la flore de la mare à Saint-Médard-en-Jalles est l’opportunité pour petits et grands d’en apprendre davantage sur son fonctionnement.

Sur inscription

Suivez l’animatrice de Cistude Nature vous guider dans l’observation du monde de la mare. Saint-Médard-en-Jalles – point de départ communiqué par l’association à l’inscription saint médard en jalles Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T16:30:00

