Erquy Côtes d’Armor Partez à la rencontre du monde sous-marin et de sa diversité ! Des réponses à vos questions:

Qui vit sous les cailloux ou sous les algues, comment s’adaptent coquillages, crustacés et petits poissons à des conditions difficiles, quelle est la taille minimum des animaux que l’on peut récolter… découvrez la diversité du bord de mer et aussi des anecdotes ! A partir de 6 ans – durée 2h00 – Bottes conseillées. Rendez-vous à 14h – Parking de la cale de l’îlot Saint Michel devant la crêperie Saint Michel à Erquy. Les conditions météo peuvent modifier ou annuler la sortie.

+33 6 59 74 87 89

