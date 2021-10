À la découverte du petit monde à marée basse Erquy, 3 novembre 2021, Erquy.

À la découverte du petit monde à marée basse 2021-11-03 – 2021-11-03

Erquy Côtes d’Armor Erquy

Partez à la rencontre du monde sous-marin et de sa diversité !

Des réponses à vos questions:

qui vit sous les cailloux ou sous les algues, comment s’adaptent coquillages, crustacés et petits poissons à des conditions difficiles, quelle est la taille minimum des animaux que l’on peut récolter… découvrez la diversité du bord de mer et aussi des anecdotes !

A partir de 6 ans – durée 2h00 – Bottes conseillées – Réservation obligatoire

Rendez-vous au Parking de la cale de l’ilot Saint Michel devant la crêperie Saint Michel à Erquy

Les conditions météo peuvent modifier ou annuler la sortie.

+33 6 59 74 87 89

