Ne manquez pas le 18 septembre : La journée du patrimoine qui vous permettra de découvrir le patrimoine Saint-Blaisois. Départ devant l’église à 10h pour une visite commentée puis accueil au moulin par la potière pour une démonstration de tournage, enfin montée jusqu’au château. Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures. (L’ascension jusqu’au château est réservée à un public averti : randonnée montante de niveau moyen.) [[https://www.youtube.com/watch?v=SDGv7uDBnIM](https://www.youtube.com/watch?v=SDGv7uDBnIM)](https://www.youtube.com/watch?v=SDGv7uDBnIM) Renseignements : 04.93.79.72.93 / [contact@mairie-saint-blaise06.fr](mailto:contact@mairie-saint-blaise06.fr)

matériel à prévoir : pass sanitaire ( uniquement pour visites en interieur), masque, pique nique, chaussures

