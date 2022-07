À la découverte du patrimoine naturel de Biederthal Biederthal Biederthal Catégories d’évènement: Biederthal

À la découverte du patrimoine naturel de Biederthal

5 rue Principale Biederthal Haut-Rhin

2022-08-09 14:00:00

Haut-Rhin Biederthal Aux confins du Jura alsacien subsiste un village préservé, véritable joyau naturel. Entre vergers et prairies humides, c’est surtout le canyon de Kaibenloch qui fait la spécificité de son territoire que nous vous invitons à découvrir lors d’une balade qui joura à saute-mouton avec la frontière! Inscription obligatoire avant le lundi 8 août.

20 places. Découvrez la spécificité du canyon du Kaibenloch avec la Masion de la Nature.

Aux confins du Jura alsacien subsiste un village préservé, véritable joyau naturel. Entre vergers et prairies humides, c'est surtout le canyon de Kaibenloch qui fait la spécificité de son territoire que nous vous invitons à découvrir lors d'une balade qui joura à saute-mouton avec la frontière! Inscription obligatoire avant le lundi 8 août.

20 places.

