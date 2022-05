A la découverte du patrimoine forestier et de sa gestion Incheville Incheville Catégories d’évènement: Incheville

Seine-Maritime

A la découverte du patrimoine forestier et de sa gestion Incheville, 10 août 2022, Incheville.

2022-08-10 – 2022-08-10

Guidé par un forestier de l'ONF, parcourez la forêt d'Eu et son patrimoine, apprenez à reconnaître la flore et la faune qui la compose. Se munir de vêtements de protection adaptés pour la randonnée en forêt (bottes ou chaussures de rando, pantalon pour éviter les tiques). Les coordonnées du lieu de rendez-vous seront données au moment de la réservation au Bureau d'Accueil Touristique.

