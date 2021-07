Nancy Synagogue de Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy À la découverte du patrimoine et de l’histoire de la présence juive à Nancy Synagogue de Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

le dimanche 19 septembre à Synagogue de Nancy

### Profitez d’une visite patrimoniale, historique et religieuse de la synagogue de Nancy. * Visite libre de 11h à 12h. * Parcours patrimonial des lieux de culte : rdv à 13h45 (1er groupe) et à 14h30 (2e groupe) à la synagogue.

Gratuit. Visites guidées : inscriptions obligatoires par mail.

