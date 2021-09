Quéven Base d'aéronautique navale de Lann Bihoué Morbihan, Quéven A la découverte du patrimoine et de l’histoire de la Base Aéronavale de Lann-Bihoué Base d’aéronautique navale de Lann Bihoué Quéven Catégories d’évènement: Morbihan

Quéven

A la découverte du patrimoine et de l’histoire de la Base Aéronavale de Lann-Bihoué Base d’aéronautique navale de Lann Bihoué, 19 septembre 2021, Quéven. A la découverte du patrimoine et de l’histoire de la Base Aéronavale de Lann-Bihoué

Base d’aéronautique navale de Lann Bihoué, le dimanche 19 septembre à 08:45

Dimanche 19 septembre, 200 personnes auront l’opportunité de découvrir le patrimoine et l’histoire de la Base Aéronavale, présente sur le territoire des communes de Quéven, Guidel et Ploemeur depuis 1946, dont la construction a démarré en 1941 sous l’occupation allemande. 10 groupes de 20 personnes se succèderont tout au long de la journée, de 8h45 à 18h00, pour une visite itinérante en bus dans l’enceinte de la base, et une découverte de ses Salles de tradition, guidée par l’association des Salles de Traditions, véritable musée regorgeant d’objets, de photos, cartes, uniformes, maquettes… qui retracent ces 8 décennies d’une histoire riche, marquée par des débuts mouvementés et jalonnée d’importantes évolutions technologiques. 5 associations de Quéven animeront ce parcours par des intermèdes musicaux et des saynètes théâtrales qui évoqueront l’ambiance des lieux et des différentes époques : les Ateliers Musicaux, Spered Kewenn, Courants d’airs, Kewenn Entr’actes, le Comité Historique, qui entamera la visite par une présentation des origines de la base. _En raison du contexte sanitaire, chaque groupe est limité à 20 personnes. La 1ère visite démarre à 8h45 et la 10ème à 15h15. Chaque visite dure environ 2h30. Elles sont conseillées à partir de 7 ans._

Accès uniquement sur inscription, limité à 200 personnes réparties en 10 groupes.

A l’occasion de ses 75 ans la Base Aéronavale de Lann-Bihoué ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs, pour un événement en partenariat avec la mairie et 5 associations culturelles de Quéven. Base d’aéronautique navale de Lann Bihoué 56530 Quéven Quéven Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T08:45:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Quéven Autres Lieu Base d'aéronautique navale de Lann Bihoué Adresse 56530 Quéven Ville Quéven lieuville Base d'aéronautique navale de Lann Bihoué Quéven