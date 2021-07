Dole Communauté d'agglomération du Grand Dole Dole, Jura A la découverte du patrimoine du Grand Dole Communauté d’agglomération du Grand Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

A la découverte du patrimoine du Grand Dole

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Curieux, venez écouter l’histoire du Chêne de Notre Dame de Falletans, comprendre la station d’épuration de Romange ou observer les tombes remarquable du cimetières de St Aubin. Laissez vous guider dans un circuit découverte de Tavaux, prenez le temps de la pose devant les paysages de Foucherans. Enfin les buttes de Moissey et la Paroisse de Damparis n’auront plus de secret pour vous.

Entrée libre

Des passeurs d'histoire vous attendent pour partager découvertes insolites et moment de convivialité

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

