Musée du liège et du bouchon, le dimanche 19 septembre à 10:00

### A chacun son patrimoine ! Au programme : – Ouverture du musée de 10h à 18h. – Marché des producteurs (Place Armand fallières). – Visite des bouchonneries (départ du musée à 11h). – Visite de la ville (départ parvis de l’église à 14h30). – Visite théâtralisée du musée par la Cie La Patte de Lièvre à 16h. – Stands du patrimoine gastronomiques devant le musée dès 14h : la ferme de Gagnet, Madame Dugrit, la Cave de Mézin. – Repas et boissons chez les restaurateurs et les bars de la ville.

Gratuit. Entrée libre au musée. Pass sanitaire obligatoire.

