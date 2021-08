À la découverte du patrimoine de la Ville en nocturne Abbaye de Saint-Maixent l’Ecole,salle Capitulaire, 18 septembre 2021, Saint-Maixent-l'École.

le samedi 18 septembre à Abbaye de Saint-Maixent l’Ecole, salle Capitulaire

### Dès la tombée de la nuit, c’est une invitation à découvrir ou redécouvrir l’histoire et le patrimoine de Saint-Maixent-l’Ecole de manière originale. Laissez-vous envouter par les lumières qui éclairent les bâtiments les plus emblématiques de la Ville. Venez découvrir le cœur historique de Saint-Maixent-l’Ecole au travers de deux balades, l’une sur la période médiévale (Ve-XVe siècle) et l’autre sur la période moderne (XVIe-XVIIIe siècle). **Balade sur la période médiévale** : départ à 20H00 – vous passerez par l’Abbatiale, la Salle Capitulaire et le Cloître, le Quai des Tanneries. **Balade sur la période moderne** : départ 21H30 – vous passerez par la Place du Marché et les Halles, l’Hôtel Chauray, l’Hôtel Balizy et l’Hôtel Pied Foulard.

Gratuit. Entrée libre. Rdv : Cour Saragosse – Site de l’Abbaye. Durée : env. 1h15.

Abbaye de Saint-Maixent l’Ecole,salle Capitulaire Rue de l’Abbaye, 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École La Cognasse Deux-Sèvres



