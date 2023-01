À la découverte du patrimoine de Haguenau avec un audioguide Haguenau, 2 janvier 2021, Haguenau .

À travers un circuit pédestre, partez à la découverte du patrimoine culturel, militaire et historique de la ville de Haguenau. L’histoire et le développement de la ville n’auront plus de secret pour vous !

L’Office de Tourisme met à votre disposition gratuitement des audioguides (en français, allemand et anglais) ainsi qu’une version ludique réservée aux enfants avec Becki la cigogne.

L’audioguide vous permet de visiter la ville en toute liberté et à votre rythme. Profitez d’une balade commentée qui vous laissera tout le temps de vous imprégner de l’ambiance du centre-ville !

Une trentaine de bâtiments sont présentés à travers le circuit qui mentionne l’origine de la ville, où Frédéric le Borgne, père de Frédéric Barberousse, construit un château sur l’île de la Moder, à l’emplacement de l’actuelle Maison de retraite. C’est à l’ombre de cette « Burg » que va naître et se développer Haguenau. La Chancellerie, l’Ancienne Douane, l’imposant Musée Historique ou encore le Théâtre Municipal à l’italienne se présentent à vous au fil de la visite.

Plus au nord de la ville, le quartier Saint-Nicolas et son église gothique du 14ème siècle avec les tours portes de la ville, l’ancienne prison ou encore la Halle aux Houblons sont autant de bâtiments qui témoignent du passé de la ville.

Les monuments sont répertoriés et numérotés au sol, ce qui laisse au visiteur le soin d’évoluer à son rythme et à sa guise à l’aide de son audioguide.

Les audioguides sont à récupérer à l’accueil de l’Office de Tourisme, en centre-ville de Haguenau.

Une découverte de Haguenau en toute autonomie, ça vous dit ? Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour emprunter votre audioguide !

