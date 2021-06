A la découverte du patrimoine Corse Auberge de jeunesse de Calvi, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Calvi.

A la découverte du patrimoine Corse

du dimanche 11 juillet au vendredi 16 juillet à Auberge de jeunesse de Calvi

Dimanche 11 juillet : Départ de la médiathèque de Valbonne en minibus direction le port de Savonne en Italie Embarquement pour Bastia Arrivée à Bastia Bastia – Calvi en minibus Arrivée au relais de la jeunesse de Calvi Veillée libre Lundi: Repos suite au trajet – décompression / Plage – première visite de calvi) Mardi/mercredi/jeudi Selon conditions météo : • Plage de Calvi – visite des alentours • Visite en bateau depuis Calvi à la réserve de la Scandola, la Girolata et aux calanques de Piana (toute la journée) • Randonnée aquatique à la rivière Fangu • Randonnée sur les hauteurs de Lumio – village abandonné d’Occi • Visite de la citadelle de Calvi Vendredi Rangement, préparatifs du retour Calvi / Ile Rousse retour en minibus Embarquement au port d’île Rousse vers Toulon Toulon – Valbonne minibus (durée approx 2h) Arrivée le vendredi 16 juillet à Valbonne en soirée objectifs pédagogiques poursuivis à chaque moment de vie: – Développer chez les jeunes le goût de la vie collective dans le cadre d’activités culturelles et sportives, toujours avec le respect d’autrui et de ses différences. – Appliquer les règles de vie en groupe et une conduite citoyenne. – Venir en aide aux camarades en difficulté et prévenir les conduites à risques. – Valoriser le potentiel de chaque jeune et développer la confiance en leurs capacités. Ce séjour se déroule sur un territoire magnifique dans une nature et un environnement protégés tant terrestres que marins. Il donnera à l’équipe pédagogique l’occasion de sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement insulaire et à la protection de la Méditerranée. Il permettra, par ailleurs, avec l’appui de l’équipe de l’auberge de jeunesse de Calvi de permettre aux jeunes de découvrir la culture et l’histoire corses

Sur inscription. Une participation de 120€ / jeune est demandée avec la possibilité de bénéficier d’aides sociales ou du partenariat de la fondation Helping Hand (les dossiers de prise en charge et d’aide sont gérés en interne)

Entre activités sportives et de loisirs (randonnée, voile…) et découverte de l’environnement et du patrimoine culturel Corse

Auberge de jeunesse de Calvi Calvi Calvi Haute-Corse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T08:30:00 2021-07-11T23:59:00;2021-07-12T08:30:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T08:30:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T08:30:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T08:30:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T08:30:00 2021-07-16T23:59:00