Feings Orne Feings Le Parc naturel régional du Perche présentera le fruit de son travail d’inventaire du patrimoine bâti de la commune de Feings vendredi 2 juillet à 18 heures à la salle des fêtes du bourg. Une histoire riche et singulière pour cette commune située au nord-ouest de la forêt de Réno-Valdieu et un patrimoine bâti d’une grande qualité que commentera Florent Maillard, chargé de mission au Parc. Le Parc naturel régional du Perche présentera le fruit de son travail d’inventaire du patrimoine bâti de la commune de Feings vendredi 2 juillet à 18 heures à la salle des fêtes du bourg. Une histoire riche et singulière pour cette commune située au… +33 2 33 25 70 10 Le Parc naturel régional du Perche présentera le fruit de son travail d’inventaire du patrimoine bâti de la commune de Feings vendredi 2 juillet à 18 heures à la salle des fêtes du bourg. Une histoire riche et singulière pour cette commune située au nord-ouest de la forêt de Réno-Valdieu et un patrimoine bâti d’une grande qualité que commentera Florent Maillard, chargé de mission au Parc. dernière mise à jour : 2021-06-24 par PNRP

