A la découverte du parc du château en compagnie d’un naturaliste Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Pau, samedi 1 juin 2024.

A la découverte du parc du château en compagnie d’un naturaliste A la découverte du parc du château en compagnie d’un naturaliste 1 et 2 juin Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Gratuit, nombre de places limitées, réservation obligatoire, présence requise 10 mn avant début évènement, annulation si intempérie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Observation de la faune et la flore du domaine

Pierre Boyer, naturaliste, vous accompagne dans une exploration du parc du château en appelant votre attention sur la richesse de sa biodiversité, l’opportunité de la présence d’un tel parc en cœur de ville et sur les moyens mis en œuvre par les jardiniers pour la protection de ces espaces naturels.

L’animation s’adaptera aux niveaux de connaissance des participants : de la découverte « grand public » jusqu’à l’expertise naturaliste. Découvrez différentes techniques d’observation d’un écosystème si riche et pourtant familier.

Le port de vêtements et de chaussures adaptés à la météo et à la marche en milieu naturel est fortement recommandé. Les équipements dédiés à l’observation de la nature (jumelles, loupe) sont les bienvenus car non fournis.

Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Rue du Château, 64000 Pau, Pyrénées Atlantiques Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Véritable poumon vert au cœur de la cité paloise, le domaine national entoure le château de Pau. Vestige et héritier de l'immense domaine des rois de Navarre, il présente aux promeneurs de multiples occasions de découvertes : un jardin néo-Renaissance planté de fleurs, légumes, Simples et poisons et un domaine forestier en éperon.

Superficie : 22 ha.

©jplairez