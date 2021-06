Harnes Lagunage de Harnes Harnes, Pas-de-Calais A la découverte du parc des berges de la Souchez en calèche Lagunage de Harnes Harnes Catégories d’évènement: Harnes

Lagunage de Harnes, le dimanche 19 septembre à 14:00

Plusieurs visites guidées en calèche sont proposées sur le Parc des Berges de la Souchez : au départ du lagunage de Harnes embarquez dans une calèche et laissez-vous guider jusqu’au belvédère à côté de l’étang du Brochet et retour. Cette visite sera complétée par la présence d’Eden62 qui fera découvrir le marais de Fouquières-les-Lens.

Activitée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

