Toulouse

A la découverte du nouveau monde

du vendredi 1 avril au samedi 30 avril

### Exposition de Thibault Rakotofiringa **Dans le cadre des 11 mois, 11 photographes** Une traversée des Etats Unis où durant trois mois, j’ai voyagé de la côte Est à la côte Ouest au cœur de cette scène de cinéma géante, faite de clichés qui ont bercé mon enfance et mon adolescence à travers films et séries. Au fil des visites, j’ai pu développer un style qui m’est propre, et l’adapter selon les décors qui s’offraient à moi. Cette exposition est une invitation au voyage, reflet de mon regard sur le « Nouveau Monde ». **Vernissage, le jeudi 7 avril à 19h**

Entrée libre et gratuite

Bar brasserie Cactus 11 Boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse, France

