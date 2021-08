Strasbourg Chambre de Commerce et d'Industrie Alsace Eurométropole Bas-Rhin, Strasbourg À la découverte du Neubau Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Visitez le 1er édifice civil strasbourgeois en pierre de taille achevé en 1585, siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole. Galerie commerciale, palais des congrès, hôtel de ville, puis Chambre de Commerce et d’Industrie, le Neubau a revêtu différents rôles au cours de sa tumultueuse histoire. Les visiteurs découvriront d’abord la façade de style Renaissance, ornée de mascarons représentant une centaine de métiers différents. À l’intérieur, ils pourront admirer les salons d’apparat au décor somptueux, sur les traces du Général De Gaulle et du Pape Jean-Paul II, dont la présence hante encore les lieux.

Gratuit. Sur inscription. Pass sanitaire et masque obligatoires. 25 participants par visite maximum.

