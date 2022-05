A la découverte du Musée régional d’Auvergne Musée régional d’Auvergne Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Musée régional d’Auvergne, le samedi 14 mai à 19:00 A travers une collection de plus de 4 000 objets, le musée présente l’Auvergne rurale du XIXe siècle mais se veut aussi miroir du territoire et des habitants d’aujourd’hui. Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Riom Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

