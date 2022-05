A la découverte du Musée paysan Oltingue Oltingue Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Oltingue

A la découverte du Musée paysan Oltingue, 28 juin 2022, Oltingue. A la découverte du Musée paysan Oltingue

2022-06-28 – 2022-06-28

Oltingue Haut-Rhin Oltingue EUR Le Musée Paysan d’Oltingue est installé dans une maison du 16ème siècle, remaniée au siècle suivant. Elle fut une auberge jusque dans les années 1960. Il évoque le souvenir d’une population rurale du Sundgau au 19ème et début du 20ème siècle, ses activités, ses coutumes, ses traditions et sa foi. Musée ouvert de 15h à 18h, venez à l’horaire qui vous convient ! Ce musée, créé par le curé Bilger, situé dans une maison du 16ème siècle remaniée par la suite, évoque la vie rurale de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Sur inscription uniquement. +33 3 89 40 79 24 Le Musée Paysan d’Oltingue est installé dans une maison du 16ème siècle, remaniée au siècle suivant. Elle fut une auberge jusque dans les années 1960. Il évoque le souvenir d’une population rurale du Sundgau au 19ème et début du 20ème siècle, ses activités, ses coutumes, ses traditions et sa foi. Musée ouvert de 15h à 18h, venez à l’horaire qui vous convient ! Oltingue

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Oltingue Autres Lieu Oltingue Adresse Ville Oltingue lieuville Oltingue Departement Haut-Rhin

Oltingue Oltingue Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oltingue/

A la découverte du Musée paysan Oltingue 2022-06-28 was last modified: by A la découverte du Musée paysan Oltingue Oltingue 28 juin 2022 Haut-Rhin Oltingue

Oltingue Haut-Rhin