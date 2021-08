Guebwiller Musée Théodore Deck et du pays de Florival Guebwiller, Haut-Rhin À la découverte du musée du célèbre céramiste du XIXe siècle Musée Théodore Deck et du pays de Florival Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

### Le musée Théodore Deck vous propose de découvrir ses collections permanentes ainsi que l’exposition temporaire Symbiose, en partenariat avec l’Institut Européen des Arts Céramiques. Le Musée Théodore Deck, ancienne demeure des chanoines de Murbach, abrite la plus prestigieuse collection de faïences de Théodore Deck, célèbre céramiste du XIXe siècle (1823-1891). Quelque 500 pièces y sont exposées. Toutes témoignent du savoir-faire de génie qui a permis à Théodore Deck de s’inscrire parmi les plus grands noms de l’Histoire des Arts du feu.

Le musée Théodore Deck vous propose de découvrir ses collections permanentes ainsi que l'exposition temporaire Symbiose, en partenariat avec l'Institut Européen des Arts Céramiques. Musée Théodore Deck et du pays de Florival 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller Haut-Rhin

