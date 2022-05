A la découverte du Musée des Amoureux Werentzhouse, 3 juillet 2022, Werentzhouse.

A la découverte du Musée des Amoureux Werentzhouse

2022-07-03 – 2022-07-03

Werentzhouse Haut-Rhin Werentzhouse

EUR Ce musée récent, l’un des plus petits au monde, est spécialisé dans la carte postale. Il conserve une collection de 30 000 cartes postales anciennes d’amoureux et plus de 20 000 photos y sont répertoriées, relatives à 70 villages Sundgauviens. A découvrir absolument pour tous les trésors qu’il contient !

